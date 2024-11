Thesocialpost.it - Maltempo, incubo pioggia: il fiume esonda dopo 11 anni. Il terrore dei cittadini

A Marina di Campo, la paura è tornata a bussare il 7 novembre 2024, quasi come un oscuroversario della devastante alluvione del 2011. L’allora terribile catastrofe che mise in ginocchio l’intero paese sembrava rivivere nei 150 mm dicaduti in poche ore, mentre gli abitanti osservavano ansiosi il livello crescente del fosso del Vapelo.Leggi anche: Terribile incidente a Cagliari, tre auto coinvolte e traffico paralizzatoL’zioneA differenza di quella tragica giornata di tredicifa, quando un violento nubifragio portò quasi 300 mm diin appena due ore, questa volta le piogge sono durate più a lungo, distribuendosi su circa 5-6 ore. Tuttavia, il pericolo era evidente: il fosso del Vapelo èto, riversando acqua fangosa nella piazza del monumento ai caduti e costringendo gli abitanti a confrontarsi di nuovo con l’di un’inondazione.