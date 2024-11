Hockey su Ghiaccio Italia campione | per il terzo anno di fila conquista il 4 Nazioni

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Budapest – Seconda giornata di gioco al 4di Budapest e un’altra vittoria per la Nazionalena, che supera per 4 a 2 i padroni di casa dell’Ungheria. MVP della serata Tommy Purdeller, a segno con una doppietta. Con questi tre punti gli Azzurri restano l’unica squadra a punteggio pieno e mettono così in cassaforte il primo posto e la vittoria, per ilconsecutivo, del Tamás Sárközy Memorial Tournament. Domani, alle ore 13:15, l’ultima sfida contro la Polonia.La cronaca. A differenza di ieri sera, coach Jalonen schiera tra i pali Fadani. A riposo restano Glira, Demetz, Marchetti e Ierullo (quest’ultimo, lievemente infortunato, non scenderà sulin questo torneo).L’prende subito in mano le redini della gara. In powerplay sono Finoro e Petan i primi a scaldare i riflessi di Balizs, poi è Mantinger che di rovescio spara fuori di poco.