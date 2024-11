Zonawrestling.net - WWE: Tutti i nomi finora annunciati per WWE ID

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

In queste ultime due giornate il progetto WWE ID è finalmente decollato, nuovisono stati contattati dalla federazione di Stamford per partecipare ai loro corsi di formazione.IPartendo dalla giornata di oggi il nome che balza più all’occhio è quello di Jack Summit conosciuto principalmente come Jack Cartwheel, prospetto ammirato principalmente in GCW, seguono Zara Zakher della Millennium Pro Wrestling e Sean Legacy della Pro Wrestling Revolution.#WWEID welcomes @JackCartwheelScouted From: Game Changer Wrestling (GCW)Hometown: Sacramento, CA pic.twitter.com/YceZ3FX62q— WWE ID (@WWEID) November 8, 2024 I primiad essere invece statinella giornata di ieri sono stati: Zayda Steel della CZW, Bryce Donovan della Wrestling Open e “Cold Brew” Cappuccino Jones della This Is Wrestling.