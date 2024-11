Thesocialpost.it - Van der Meyde, confessione choc: “Fra cocaina e tradimenti stavo per morire”

Andy Van der, ex ala destra dell’Inter, ha rivelato i lati oscuri della sua carriera e della sua vita personale in un’intervistarilasciata a Prime Video. L’ex giocatore olandese ha raccontato di un periodo particolarmente difficile che ha attraversato quando si trasferì all’Everton nel 2005, dopo la sua esperienza italiana.“Quando sono arrivato all’Everton, la mia carriera è finita“, ha dichiarato Van der. “Ho fatto un sacco di stronzate, e lì è crollato tutto“. La sua vita, dentro e fuori dal campo, prese una piega distruttiva: tradiva sua moglie e si allontanava dalla famiglia, cercando conforto in vizi come l’alcol e la droga. “Uscivo ogni sera a bere e quando l’alcol non faceva più effetto, sono passato alla. Non ero più me stesso”, ha raccontato a cuore aperto.