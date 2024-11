Lanotiziagiornale.it - Inchiesta Anas, Denis Verdini rischia il processo per corruzione. E il figlio Tommaso patteggia 2 anni e 9 mesi

Il padre –– cheil. Il– cheduee novecon pena convertita in lavori di pubblica utilità. È stata proprio una brutta giornata ieri per la famiglia, almeno dal punto di vista penale. La Procura di Roma ha infatti chiuso il filone di indagine relativa a presunte irregolarità nell’affidamento di alcune commesse dell’, tra le quali “l’Accordo quadriennale per i lavori di realizzazione e risanamento strutturale impiantistico delle gallerie suddivisi in tre lotti”, dal valore di 180 milioni di euro. Nel procedimento si contestano, a seconda delle posizioni, anche i reati die turbativa d’asta.Ieri il Gup ha dato il via libera almento richiesto dal quasi cognato del ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini (fidanzato della sorella Francesca),, a una pena di duee nove, convertiti in lavori di pubblica utilità.