Oasport.it - Alberto Razzetti in evidenza nella prima giornata di gare del Trofeo Nico Sapio di nuoto

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Andata in archivio ladidella 50ª edizione deldivasca corta della Sciorba, a Genova, alcuni test in corso pocodi affrontare gli Assoluti invernali di Riccione, semprepiscina da 25 metri, per andare a definire la squadra che prenderà parte ai Mondiali (vasca corta) in programma dal 10 al 15 dicembre a Budapest (Ungheria).E’ spettato al padrone di casa,, farsi vedere. Il ligure, vice campione del mondo dei 200 farfalla e bronzo iridato nei 200 misti a Doha, si è espresso su buoni livelli nei 200 misti, vinti con il crono di 1:53.99. “E’ sempre bellissimoggiare qui. Ringrazio tutti quelli che sono venuti a tifare per me. Mi emoziono nel sentire i ragazzi urlare il mio nomee dopo la gara. La stagione è iniziata molto bene con risultati solidi in Coppa del mondo.