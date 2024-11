Ilfattoquotidiano.it - Usa, il ritorno dei Proud Boys che assaltarono Capitol Hill: “Trump ha promesso la grazia”

Mercoledì, l’America stava per conoscere il nome del suo nuovo presidente. Nelle stesse ore, nel tribunale di Washington, l’avvocato di Christopher Carnell, imputato di aver fatto irruzione il 6 gennaio 2021 aassieme ad altre centinaia di ultras repubblicani – in seguito al discorso di Donaldche accusava i democratici di aver “rubato le elezioni” – chiedeva al giudice di posticipare l’udienza. Motivo: le “promesse” del tycoon sullada concedere ai rivoltosi. Oggi,è prossimo 47° presidente e il signor Carnell, come molti altri, tira un sospiro di sollievo. Qualsiasi cosa abbia combinato, potrebbe passarla liscia. Sono circa 1.500 le persone che si trovano nella stessa condizione: accusate di vari reati per aver preso parte all’assalto al Congresso, incrociano le dita e sperano che il loro leader mantenga la parola.