Ilgiorno.it - La favola di Anthony e Asia a Matrimonio a prima vista 2024: “Avanti insieme, più felici e completi”

Bergamo, 7 novembre- Che potesse essere un “perfect match” lo avevano ipotizzato per primi gli stessi amici e famigliari della coppia, al momento del fatidico “sì”. Ma che da tanti buoni presupposti si potesse arrivare a una piccola(tutta bergamasca) nessuno poteva darlo per certo. Eppure quella traGiavarini eMarchesi, una delle coppie protagoniste della nuova stagione di “”, è una storia che – nella sua linearità e semplicità – ha saputo far “sognare” l’affezionato pubblico del programma. ©FRANCESCO MARGUTTI/PHOTOMOVIE Ma facciamo un passo indietro. I due bergamaschi, 30 anni di Cologno al Serio lui, 28 anni di Torre de’ Roveri lei, sono una delle tre coppie che ha preso parte all’ultima edizione del docu reality cult di Real Time.