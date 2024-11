Movieplayer.it - Il ragazzo dai pantaloni rosa, Claudia Pandolfi e Samuele Carrino: “Il bullismo? Battiamolo abbracciandoci”

Il coraggio di essere se stessi, il, il giudizio degli altri. I protagonisti del film raccontano cos'hanno imparato dalla storia di Teresa e di suo figlio Andrea. Al cinema. Una storia vera, soprattutto se il finale è drammatico e tragico, colpisce molto più di tante parole. Speriamo sia questo il messaggio che passerà dopo la visione de Ildaidi Margherita Ferri, e incentrato sulla vita di Andrea Spezzacatena, suicidatosi a soli 15 anni nel novembre 2012 dopo aver subito attacchi die cybersu Facebook. Madre e figlio protagonisti, Teresa e Andrea, hanno il volto di. Li abbiamo incontrati in occasione dell'anteprima del film, per farci spiegare meglio come si può portare in scena un'esperienza come quella raccontata nel .