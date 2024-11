Guardate lì Chi l’ha visto cosa nota Federica Sciarelli durante l’intervista agli sposi scomparsi

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Ieri seraha condotto una nuova puntata di Chi? Ricerche, ritrovamenti e vicende che si concludono in tragedia. La puntata si è aperta con il mistero che ha coinvolto Pietro Montanino e Maria Zaccaria, una coppia di giovani di Cesa (provincia di Caserta). I due, sposati da pochi giorni, eranomartedì 29 ottobre dopo aver affidato i figli ai nonni.La scomparsa ha suscitato grande preoccupazione tra familiari e amici, che hanno subito lanciato un allarme e sporto denuncia. La coppia è ricomparsa cinque giorni dopo (3 novembre), tornando a casa senza dare spiegazioni sul motivo dell’allontanamento. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine per chiarire i fatti, e le autorità li hanno interrogati senza però ottenere informazioni dettate.e tornati, l’ultima notizia sorprende tutti: “Eccoci è successo davvero”Chi, perché dietroc’è il quadro di Scarface Maria ha raccontatoè successo: “Io non sapevo assolutamente niente, avevamo appuntamento per andare a vedere una casa”.