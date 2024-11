Ilrestodelcarlino.it - ’Contempotango’, il ballo è questione di coppia. De La Roza e Colella sul palco del Comunale

"Non basta avere la voce più melodiosa per intonare un tango. No. Bisogna anche sentirlo. Bisogna viverne lo spirito", diceva Carlos Gardel, cantante e attore che ha fatto la storia del tango, ildella passione, del ‘fuego’, della. "Il tango è saper camminare abbracciati", ricordava Carlos Gavito che è stato considerato il più grande tanguero del mondo. Il tango ha attraversato tutta la carriera di Octavio de la, già étoile nella compagnia di Maurice Bèjart: "Anche se ho vissuto di danza contemporanea (il celebre coreografo gli assegnò ben presto il primo ruolo nel celeberrimo ’Bolero’ di Ravel, ndr), il tango è stato sempre presente nel mio lavoro", racconta. Del resto, per Octavio, nato a Buenos Aires, il tango non poteva che essere una radice forte e imprescindibile. E proprio ’Tango mon amour’, tredici anni fa, ha fatto scoccare la scintilla con Camilla, che da compagna sulla scena lo è divenuta anche nella vita.