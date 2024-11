Ilgiorno.it - Briosco, autocisterna carica di acido cloridrico si ribalta sulla 36: paura e disagi

(Monza e Brianza), 7 novembre 2024 – Allarme sversamento chimico a. Un autotrasportatore al volante di un'disi èto all'altezza dello svincolo didella Statale 36. L'intera zona è stata delimitata. Oltre alla chiusura dello svincolo della Milano – Lecco, è stata chiusa anche la Novedratese. L'incidente è successo poco dopo le 13. Sul posto i sanitari di Areu e i vigili del fuoco in forze, con gli specialisti dell'Nbcr, il Nucleo biologico, chimico e radiologico per contenere possibili perdite. In campo anche i carabinieri, gli agenti di Polizia e della Locale per gestire la vera e propria emergenza. I rischi “L'area dell'incidente è stata interdetta al fine di permettere le operazioni di messa in sicurezza – spiegano dai vigili del fuoco -.