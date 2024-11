Lapresse.it - Australia, governo vuole vietare l’uso dei social ai minori di 16 anni

Ildell’ha annunciato quella che ha descritto come una legge all’avanguardia a livello mondiale, che istituirebbe un limite di età per l’inizio dell’utilizzo dei, ovvero a partire dai 16.Le parole del premier“Imedia stanno danneggiando i nostri ragazzi e io voglio mettere fine a questa situazione”, ha detto il primo ministro Anthony Albanese. La legge sarà presentata in Parlamento durante le ultime due settimane di sessione di quest’anno, che inizieranno il 18 novembre. Il limite di età entrerà in vigore 12 mesi dopo l’approvazione della legge.Previste multe per piattaformeLe piattaforme, tra cui X, TikTok, Instagram e Facebook, dovranno capire come escludere i ragazzini di età inferiore ai 16, per evitare di essere sanzionate.