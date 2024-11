Napolipiu.com - Alvino: “Napoli sotto attacco, avete visto chi hanno mandato per l’Inter?”

Il giornalista difende ildagli attacchi post Atalanta e lancia un messaggio sulla sfida di San SiroCarlonon usa mezzi termini ai microfoni di Televomero. “C’è un esercito di criticoni che marcia ogni volta che ilperde una partita. Ilnon è un cadavere, ha perso, ma c’è una narrazione verso l’Atalanta come se fosse la migliore del mondo. Partita indirizzata da episodi, poi brava l’Atalanta ad anestetizzare gli azzurri proprio come ilha fatto con il Milan“.Il giornalista punta il dito contro il doppiopesismo mediatico: “La narrazione del post Milan-è di unfortunato; quella di-Atalanta è che l’Atalanta ha schiantato gli azzurri. Non ci sto”.Sulla situazione attuale: “L’anno scorso ha devastato tutto. Conte ha toccato con mano le macerie fumanti.