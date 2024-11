Quifinanza.it - Trump ha vinto le elezioni Usa, Kamala Harris fuori dai giochi

Donaldè il nuovo presidente. Il tycoon riscrive la storia con un ritorno alla presidenza mai visto prima: primo a ricoprire due mandati non consecutivi dai tempi di Grover Cleveland, presidente più anziano a insediarsi e unico leader Usa con una condanna penale in attivo. La sua è una corsa costruita tra provocazioni e conflitti, sfidando ogni previsione dopo l’assalto al Capitol Hill e nonostante l’apparente isolamento politico. Per molti, era un leadergioco. Ma, di fronte a scandali e processi,è riuscito a ribaltare tutto, tornando al potere con un impatto inarrestabile. Una vittoria non ancora arrivata, ma data praticamente per certa e matematica. Da parte italiana, il ministro Salvini ha pubblicato un post su Instagram augurando un buon lavoro al presidente. Il primo discorso di Donald: “The golden age of America” Nel suo primo discorso da presidente rieletto,ha parlato con toni quasi increduli e grati, come se stesse ancora assaporando il peso della sua vittoria.