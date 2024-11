Formiche.net - Sfide e scenari per la Difesa dopo il voto Usa. L’analisi del gen. Caruso

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca segna l’inizio di una nuova era nelle relazioni internazionali. Il 47simo presidente degli Stati Uniti, che si è imposto nelle elezioni di ieri, si prepara a ridisegnare la politica estera americana con potenziali ripercussioni drammatiche sugli equilibri globali. I primi segnali della nuova amministrazione confermano i timori degli alleati europei. Trump ha già dichiarato di voler “riconsiderare fondamentalmente” il ruolo degli Stati Uniti nella Nato e ha anticipato un possibile stop agli aiuti militari all’Ucraina, spingendo per negoziati immediati con la Russia. Dichiarazioni che hanno provocato onde d’urto nelle cancellerie europee. La svolta isolazionista annunciata arriva in un momento particolarmente delicato, con due conflitti in corso – in Ucraina e in Medio Oriente – e tensioni crescenti con la Cina.