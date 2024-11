Ilfattoquotidiano.it - Le elezioni americane travolgono Rete4 e la programmazione diventa un piccolo caso televisivo tra Porro, Giordano, Brindisi e Berlinguer

Equilibri precari, volti agitati. Lee laun. Nulla a che vedere con l’esito elettorale e la vittoria di Donald Trump, al centro della scena solo, si fa per dire, una questione editoriale. Il Biscione ha organizzato i suoi speciali informativi per raccontare la sfida tra Harris e Trump, puntando nella lunga notte sui telegiornali e sull’allungamento di “E’ sempre CartaBianca“, congià prevista in prime time. È ladel mercoledì a far esplodere il. Il Direttore dell’Informazione Mauro Crippa aveva previsto uno stop di “Fuori dal Coro“, al suo posto uno speciale di “Quarta Repubblica“, con l’analisi del voto americano affidata a Nicolae ai suoi ospiti. Una decisione che Marionon aveva gradito e non lo aveva nascosto in onda, chiudendo l’ultima puntata con una nota polemica: “E noi continueremo a essere fuori dal coro fin quanto potremmo, la settimana prossima no perché hanno deciso che la prossima settimana non ci sarà Fuori dal Coro.