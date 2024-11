Gamberorosso.it - Lascia il ristorante e lo regala ai dipendenti: il gesto di un ristoratore di Liverpool

Sono quasi 25 anni che Peter Kinsella gestisce con passione Lunya, cucina spagnola che aconta due sedi. Undedito, costretto ad andare in pensione per motivi di salute: i locali, però, non sono stati messi in vendita, ma donati ai suoi. Unper niente comune o scontato, raccontato dalla BBC e che sta facendo il giro del web. Al suo fianco, la moglie Elaine, che lo ha supportato nella scelta di cedere l’attività ai 67 membri dello staff attraverso un fondo fiduciario. L’idea di vendere i locali in cui aveva investito così tanto negli ultimi due decenni non lo allettava, così ha scelto di affidarli a chi gli è sempre rimasto accanto, lavorando duramente affinché i ristoranti potessero continuare a funzionare. Camerieri, cuochi, tutto il personale che rende grande un’attività : persone che ora sono diventate azioniste attraverso il fondo Employee Owned Trust.