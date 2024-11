Lettera43.it - La Cina alle prese con il ritorno di Trump alla Casa Bianca

Prima del governo, hanno parlato i mercati. Poche ore dopo che la vittoria di Donaldelezioni presidenziali Usa era diventata chiara, le Borse cinesi hanno iniziato a virare in negativo. Soprattutto quella di Hong Kong, con l’indice Han Seng che ha chiuso perdendo il 2,23 per cento. Rilevante, perché l’ecosistema finanziario dell’ex colonia britannica funziona ancora come una sorta di ponte trae Occidente, e i suoi listini sono dunque più esposti a quanto accade nel mondo rispetto a quelli di Shanghai e Shenzhen. In picchiata sono andati soprattutto i titoli tecnologici, con perdite superiori al 4 per cento per Lenovo, Alibaba e il suo primo concorrente interno, JD.com. A incidere sono i timori dell’inasprimento della guerra commerciale trae Stati Uniti, con una nuova raffica di misure da parte di Washington per isolare Pechino e le sue aziende dcatene di approvvigionamento più avanzate.