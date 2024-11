Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 15:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

DEL 5 NOVEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STRADA REGIONALE AUSONIA E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO AL KM 22+500 NEI PRESSI DI SPIGNO SATURNIA, CHIUSO IN PRECEDENZA PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE: LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIOEN DEL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E RUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA; RESTIAMO PROPRIO SULLA CASSIA BIS, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE VITERBO; SEMPRE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA PONTINA, TRA IL BIVIO PER VIA DI TRIGORIA E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE; ED E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL GRUPPO TRENITALIA TRENORD E FERROVIE DELLO STATO; SONO POSSIBILI, QUINDI, MODIFICHE DI SERVIZIO CON LIMITAZIONI E CANCELNI PER I TRENI IN VIAGGIO; TREMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE 17.