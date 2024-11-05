Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 11 | 30

Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2024 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE Roma-NAPOLI, SIAMO TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, TRAFFICO SU DUE CORSIE AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA Viabilità SULLA TUSCOLANA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE SULLA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE MIGLIORA LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO ANULARE, IL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO ORA LE CONSOLARI PERMANGONO I RALLENTI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI, NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREIZONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE DA POMEZIA A VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE Roma EST, IN DIRZIONE CENTRO IN CHIUSURA L TRASPORTO FERROVIARIO OGGI è IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 8 ORE PROCLAMATO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI, INIZIATO ALLE ORE 09.
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