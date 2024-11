Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 11:30

DEL 5 NOVEMBREORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, SIAMO TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, TRAFFICO SU DUE CORSIE AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLASULLA TUSCOLANA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE SULLA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE MIGLIORA LA CIRCONE SUL RACCORDO ANULARE, IL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA-FIUMICINO ORA LE CONSOLARI PERMANGONO I RALLENTI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI, NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREIZONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE DA POMEZIA A VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONEEST, IN DIRZIONE CENTRO IN CHIUSURA L TRASPORTO FERROVIARIO OGGI è IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 8 ORE PROCLAMATO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI, INIZIATO ALLE ORE 09.