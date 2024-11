Romadailynews.it - Salute, da Unimarconi progetto ‘La Casa dei Bambini’ al Policlinico Gemelli

Roma – Si è svolta ieri, presso la Sala Giulio Cesare dell’Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma, la cerimonia di consegna della raccolta fondi, organizzata dall’in collaborazione con l’associazione ‘Trenta Ore per la Vita’, a sostegno del‘Ladei, una nuova struttura che sorgerà presso ile offrirà ospitalità gratuita alle famiglie dei bambini affetti da gravi patologie. All’evento, aperto dal Magnifico Rettore, Marco Abate, hanno partecipato: Marika Pane, Direttrice del Centro Clinico NeMo Pediatrico del, Davide Ciusani, vicepresidente dell’Associazione Alumni, Alessio Acomanni, presidente di, Marco Principia, responsabile raccolta fondi Trenta Ore per la Vita. Nel corso dell’iniziativa è stata consegnata la prima pietra per ‘Ladei, che non sarà solo un rifugio, ma un ambiente pensato per promuovere l’inclusione, fornire supporto emotivo e psicologico, e integrare soluzioni tecnologiche avanzate nella gestione delle patologie complesse.