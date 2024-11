Perché non possiamo non dirci cristiani alla Fondazione Banco di Napoli Zecchino rilegge Benedetto Croce

Leggi tutto su Ildenaro.it

Il filosofo Oresteritrova l’attualità di. Venerdì 15 novembre alle 17:30, in(via dei Tribunali, 213), la presentazione del libro «nonnon». Lettere e dispute sul celebre saggio di. Ne discutono con l’autore il Presidente dellaOrazio Abbamonte, Gennaro Carillo ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa, il filosofo Eugenio Mazzarella Università Federico II, lo storico Aldo Schiavone. L’incontro fa parte della rassegna culturale “Libri in”. Il saggio dicomparve sulle pagine della Critica il 20 novembre 1942 e da allora non ha cessato di essere al centro di interesse e dibattiti. Afflitto dallo spettacolo delle atrocità della guerra nella suama, più in generale, angosciato dalle sorti della nostra civiltà,volle affidare al saggio questi suoi sentimenti, con l’intento di suonare unrme e risvegliare nelle coscienze il senso del dovere di non essere passivamente acquiescenti.