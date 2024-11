Ilveggente.it - Mazzata tremenda per Leclerc: c’è poco da fare, è UFFICIALE

Al pilota monegasco della Ferrari non bastano le scuse. Ecco quello che è successo in Messico Tolleranza zero. Forse è giusto, forse è esagerato visto quello che succede sui social, in tv, e anche nelle strade. Ma a Fia, come sappiamo, ha deciso di punire i piloti che durante le interviste o le conferenze stampa si lasciano sfuggire una parolaccia.per: c'èda, è(Lapresse) – Ilveggente.itEra già successo con Max Verstappen, sanzionato appunto per un linguaggioconsono in conferenza stampa. Ed erano immediatamente scattate le polemiche sulla questione, anche perché si è parlato di servizi utili per la comunità quelli daper il pilota olandese. Nella trappola ci è finito anche, che dopo la gara in Messico della scorsa settimana, in conferenza stampa, ad una domanda, aveva risposto in questo modo: "Quando ho recuperato il primo sovrasterzo ho poi avuto un altro sovrasterzo dall'altra parte e ho pensato 'oh ca**o' (fu*k la parola originale, ndr).