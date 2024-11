Grand Slam of Curling 2024 Italia presente al Canadian Open

Leggi tutto su Sportface.it

Fa tappa in Alberta (Canada), presso il Silent Ice Center di Nisku, ilofanche l’con entrambe le sue Nazionali: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella al maschile, guidati da coach Ryan Fry, e Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis al femminile, guidate da coach Soren Gran. L’maschile, inserita nel Gruppo C, se la vedrà contro il Team Koe, il Team Carruthers, il Team Craik e il Team Whyte mentre la Nazionale femminile, inserita nel Gruppo B, affronterà il Team Lawes, il Team Ha, il Team Tirinzoni, il Team X. Schwaller. “Ci avviciniamo a questo evento in cui alla squadra maschile chiediamo di provare ad arrivare il più lontan0 possibile dimostrando competitività ai più alti livelli. Per le ragazze l’obiettivo è quello di fare ancora un piccolo step in più – spiega il direttore tecnico azzurro Marco Mariani – Il, considerata la posizione in calendario, ci offre inoltre la possibilità di verificare lo stato di forma delle squadre in vista degli Europei”.