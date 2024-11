Scuolalink.it - FLC CGIL: Legge di Bilancio 2025 per migliorare le condizioni del personale scolastico

La FLCha presentato una serie di emendamenti alladicon l’obiettivo diledi lavoro per il, sia docente che ATA. Queste proposte nascono in seguito alle manifestazioni di protesta che si sono svolte il 31 ottobre, durante le quali il sindacato ha espresso il proprio dissenso nei confronti della manovra del governo. Gli emendamenti puntano a risolvere alcune delle criticità principali che affliggono il sistema, come l’insufficienza delle risorse destinate all’offerta formativa e le limitazioni sulle sostituzioni delATA. Aumento delle risorse per il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa Uno dei punti cardine degli emendamenti riguarda la richiesta di incrementare di 800 milioni di euro il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF). Secondo la FLC, questo aumento consentirebbe di valorizzare adeguatamente le prestazioni aggiuntive di tutto il