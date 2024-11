Secoloditalia.it - 4 novembre, Meloni: “Giorno importante per raccontare il lavoro straordinario delle Forze Armate”

I colori della bandiera italiana, verde bianco e rosso, hanno colorato il cielo di Roma la mattina del 4, per la “Giornata dell’unità nazionale e”. Migliaia di cittadini e i turisti hanno osservato sorpresi lo spettacolofrecce tricolori sopra l’Altare della Patria, puntando gli occhi al cielo. Per alcuni la giornata è proseguita poi al Circo Massimo, dove è stato allestito il Villaggio della Difesaitaliane.: il 4è la festa di chi serve la patria “Credo che sia unmoltoper ricordare,, spiegare meglio ai cittadini qual è ilche questi uomini e queste donne fanno per la nostra sicurezza, e per rappresentare gli italiani nel mondo”: così il presidente del Consiglio, Giorgia, fermandosi con i cronisti poco prima di lasciare il Villaggio della Difesa.