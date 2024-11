Sport.quotidiano.net - Pielle travolta dalla Virtus Roma, squadra contestata dai tifosi

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Livorno, 3 novembre 2024 – Unairriconoscibile vienee pesantementedai suoi. Il 40-82 finale è figlio di una prestazione senza energia e senza idee per ladi coach Federico Campanella che vede scappare ini già nel primo parziale e nonostante una reazione nel secondo quarto, l’unica in una partita senza nessuno squillo, non riesca mai ad avvicinarsi oltre il -9. Il terzo quarto è di un livello troppo basso per unacome la, in grado di realizzare soltanto 4 punti tirando 1/12 e lasciando spazi enormi all’attacco diche segna 23 punti e supera i 30 punti di vantaggio (27-58). L’ultimo quarto è pura passerella, con lache segna con una facilità disarmante e laormai rassegnata che chiude a -42 e fischiatissima dai propri