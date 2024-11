Anteprima24.it - FOTO/ Drammatico incidente lungo l’Ofantina, quindici persone ferite

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SS7 denominata Ofantina, al Km. 325 nel territorio del comune di Volturara Irpina. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha ricevuto decine di richieste di soccorso e ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Montella ed una dalla sede centrale di Avellino, coordinate dal Capo Turno Provinciale.sulla statale 7 Appia, sei veicoli coinvolti: strada chiusa in entrambe le direzioni Nel violento impatto sono state cinque le vetture coinvolte, per un totale di unana dirimaste, le quali venivano trasportate negli ospedali di Avellino, Sant’Angelo Dei Lombardi ed Oliveto Citra, per essere sottoposte a cure mediche.