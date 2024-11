Cityrumors.it - Diletta Leotta, altro che “La talpa”: la conduttrice ha trovato i suoi haters, il modo migliore per combatterli

Leggi tutto su Cityrumors.it

, pronta per il suo esordio a “La”, affronta il problema degli: il suo approccio con i detrattori.è pronta per il piccolo schermo. Dopo gli anni a Sky Sport e DAZN, dove continua a raccontare il mondo del calcio nei match più importanti della Serie A, esordisce sulla tv generalista. La celebre, infatti, si prepara ad approdare su Canale 5 con “La”.fa il suo esordio a Mediaset (Foto ANSA) – Cityrumors.itReality show in voga nei primi anni del Duemila attualmente rimesso a nuovo con la collaborazione di un folto gruppo di autori tra cui Marco Salvati, il quale ha nel Curriculum trasmissioni iconiche come “Ciao Darwin” e “Avanti Un”.