Ilfattoquotidiano.it - Strage climatica a Valencia, la Liga non si ferma: sospese solo le partite nelle aree colpite. Proteste nel mondo del calcio

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Ilnon si, nemmeno con oltre duecento morti e il fango che ha sommerso parte della Comunitàna. Mentre i soccorritori sono ancora al lavoro per capire quante tra la persone ancora disperse hanno perso la vitaalluvioni che hanno travolto la regione spagnola, laha deciso di sospenderei match che interessano le zonedal disastro climatico, cioè-Real Madrid e Villarreal-Rayo Vallecano, conndo invece il tabellone di tutte le altre. La scelta della massima serie spagnola non ha però lasciato indifferenti gli addetti ai lavori, molti dei quali, come gli allenatori di Barcellona e Atletico Madrid, Hans Flick e Diego Simeone, hanno definito quella della lega una decisione senza senso. Per il tecnico blaugrana sarebbe stato più giusto “bloccare l’intera giornata per una tragedia che non colpisce, ma tutto il Paese”.