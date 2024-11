Sport.quotidiano.net - L’intervista. "Ho tanta voglia di giocare. Ma chi decide è solo il mister»

Mai titolare finora, ad eccezione della gara di Coppa Italia col Torino che ha giocato per intero, e in campo per soli 53 minuti in Serie A, potrebbe essere arrivato anche il momento della prima titolarità in campionato per Mattia De Sciglio, subentrato subito dopo l'intervallo nella gara di mercoledì scorso con l'Inter. Lunedì prossimo contro il Como, infatti, oltre al lungo degente Sazonov non ci sarà nemmeno lo squalificato Goglichidze, espulso proprio contro i nerazzurri, e l'ex Juventus è sicuramente in ballottaggio per una maglia insieme a Marianucci. Visto il momento, però, D'Aversa alla fine potrebbe scegliere la sua esperienza e di certo, lui scalpita come ha sottolineato in sala stampa dopo la gara contro l'Inter. "Hodi, ma io come ho già detto aldo la mia disponibilità, poi le scelte le fa lui".