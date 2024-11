Romadailynews.it - Cina: sito atterraggio Dongfeng pronto ad accogliere astronauti Shenzhou-18 di ritorno

Jiuquan, 01 nov – (Xinhua) – Il sito di atterraggio Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, e' pronto ad accogliere l'equipaggio di ritorno dello Shenzhou-18, secondo il Centro di lancio satellitare di Jiuquan. Per garantire la prontezza delle operazioni di ricerca e salvataggio, l'ultima esercitazione completa e' stata effettuata presso il sito da ieri sera fino a questa mattina presto, ha dichiarato il centro. La capsula di rientro del veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-18, che trasporta tre astronauti, dovrebbe atterrare sulla Terra il 4 novembre alle prime ore del mattino. L'esercitazione completa e' stata progettata per affrontare tutte le difficolta' e i requisiti previsti da condizioni difficili, come quelle meteorologiche, ha aggiunto il centro.