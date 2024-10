Wicked | arrivano le prime reazioni per il musical

Leggi tutto 📰 Cinefilos.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)leper ilLa Universal Pictures ha recentemente tenuto un’anteprima didi Jon M. Chu per critici selezionati e influencer, e lesui social media sono state davvero molto positive. Sembra che i fan del grande successo di Broadway si stiano godendo una sorpresa, anche se vale sempre la pena tenere a mente che questeiniziali tendono a essere entusiaste. Detto questo, diverse persone che hanno visto il film ammettono di essere rimaste sorprese da quanto si siano divertite.racconta la storia di una timida donna dalla pelle verde di nome Elphaba che diventa la cattiva sghignazzante con un’avversione per l’acqua che abbiamo incontrato per la prima volta in Il mago di Oz.