Valentina Gemignani nominata capo di gabinetto al ministero della Cultura (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sarà Valentina Gemignani, secondo quanto si apprende da diverse fonti, il nuovo capo di gabinetto del ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli. Gemignani, che attualmente è una dei vicecapo di gabinetto del Mef, andrà a sostituire Francesco Spano, che si è dimesso la scorsa settimana. L'articolo Valentina Gemignani nominata capo di gabinetto al ministero della Cultura proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Valentina Gemignani nominata capo di gabinetto al ministero della Cultura Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sarà, secondo quanto si apprende da diverse fonti, il nuovodidelguidato da Alessandro Giuli., che attualmente è una dei vicedidel Mef, andrà a sostituire Francesco Spano, che si è dimesso la scorsa settimana. L'articolodialproviene da Il Fatto Quotidiano.

Il ministro Alessandro Giuli ha deciso e volta pagina, come capo di Gabinetto del Ministero della Cultura è stata chiamata Valentina Gemignani. Per il post Gilioli e, soprattutto, per il post Spano (d ...)