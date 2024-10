Professioni Italiane: Rosario De Luca è il nuovo presidente (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Labitalia) - Rosario De Luca è il nuovo presidente di Professioni Italiane, l'organismo di rappresentanza del sistema ordinistico. La nomina, all'unanimità, è avvenuta nei giorni scorsi a seguito della scadenza del mandato del presidente Armando Zambrano. De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, guida dal 2022 il Comitato Unitario delle Professioni, che assieme alla Rete delle Professioni Tecniche ha costituito nel 2021 Professionitaliane. Sono 25 gli Ordini e i Collegi professionali che aderiscono all'associazione. Liberoquotidiano.it - Professioni Italiane: Rosario De Luca è il nuovo presidente Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Labitalia) -Deè ildi, l'organismo di rappresentanza del sistema ordinistico. La nomina, all'unanimità, è avvenuta nei giorni scorsi a seguito della scadenza del mandato delArmando Zambrano. Dedel Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, guida dal 2022 il Comitato Unitario delle, che assieme alla Rete delleTecniche ha costituito nel 2021taliane. Sono 25 gli Ordini e i Collegi professionali che aderiscono all'associazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:De Luca è il nuovo presidente;De Luca è il nuovo presidente;De Luca è il nuovo presidente; Gibellina proclamata ‘Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026’; SANITÀ LOMBARDA: PRONTO UN ACCORDO TRA REGIONE E ISTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DIPER L'ARRIVO DI INFERMIERI ARGENTINI; Dall’Argentina in Lombardia oltre 200 infermieri in arrivo nel 2025. Bertolaso: “Patto per superare la carenz…; Approfondisci 🔍

Professioni Italiane: Rosario De Luca è il nuovo presidente

(msn.com)

(Adnkronos) - Rosario De Luca è il nuovo presidente di Professioni Italiane, l'organismo di rappresentanza del sistema ordinistico. La nomina, all’unanimità, è avvenuta nei giorni scorsi a seguito del ...

Ordini, Rosario De Luca nuovo presidente di ProfessionItaliane

(ansa.it)

Rosario De Luca è il nuovo presidente di ProfessionItaliane, l'organismo di rappresentanza di 25 Ordini e Collegi di diverse categorie. (ANSA) ...

Professioni: De Luca (ProfessionItaliane), 'oggi prima volta Ordini a Palazzo Chigi, data storica'

(msn.com)

Non è un segnale solo formale, ma sostanziale, che manifesta la volontà del Governo di ammodernare le regole poste alla base delle professioni ... Labitalia, Rosario De Luca, presidente del ...

Professioni: De Luca (Consulenti lavoro), 'cresciuto molto bagaglio competenze'

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 24 ott. (Labitalia) - “Il bagaglio di competenze dei consulenti del lavoro è cresciuto molto nel corso degli anni. Da gestori di adempimenti abbiamo assunto un ruolo consulenziale pieno, tramite ...