Inter-Napoli, scatta il divieto per i residenti in Campania (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’attesa per il grande incontro della dodicesima giornata di Serie A 2024/25, che vedrà affrontarsi Inter e Napoli allo stadio San Siro il 10 novembre alle ore 20.45, è stata segnata da una notizia che ha suscitato non poche polemiche: il divieto di trasferta per i tifosi partenopei. Il Prefetto di Milano ha deciso di vietare la presenza di oltre 7.000 sostenitori napoletani, una scelta che si discosta nettamente dalla gestione della recente partita Milan-Napoli, dove i tifosi del Napoli erano stati autorizzati a seguire la propria squadra. La decisione di vietare la trasferta per i tifosi del Napoli si basa su una serie di eventi passati che hanno segnato la storia del calcio italiano. In particolare, pesano gli scontri avvenuti nel 2018, che culminarono tragicamente con la morte del tifoso Interista Davide Belardinelli. Leggi tutto 📰 Ilnerazzurro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’attesa per il grande incontro della dodicesima giornata di Serie A 2024/25, che vedrà affrontarsiallo stadio San Siro il 10 novembre alle ore 20.45, è stata segnata da una notizia che ha suscitato non poche polemiche: ildi trasferta per i tifosi partenopei. Il Prefetto di Milano ha deciso di vietare la presenza di oltre 7.000 sostenitori napoletani, una scelta che si discosta nettamente dalla gestione della recente partita Milan-, dove i tifosi delerano stati autorizzati a seguire la propria squadra. La decisione di vietare la trasferta per i tifosi delsi basa su una serie di eventi passati che hanno segnato la storia del calcio italiano. In particolare, pesano gli scontri avvenuti nel 2018, che culminarono tragicamente con la morte del tifosoista Davide Belardinelli.

