In caso di guerra l' Europa è impreparata | il segreto di pulcinella e il declino dell' uccidente

Un puntuale articolo sul "Fatto Quotidiano" spiega la tragicità della situazione di un'Europa impreparata alla guerra. Sul "Fatto Quotidiano", esce in questi giorni un documentato articolo in cui si mostra come l'Europa sia del tutto impreparata in caso di guerra.

“Ue impreparata in caso di guerra”: l’allarme nel report commissionato da von der Leyen. “Insegnare ai cittadini a sopravvivere 72 ore”

L’Europa non è pronta a rispondere a scenari di crisi, in particolar modo ad attacchi militari nei confronti di un Paese membro. Le soluzioni? Produzione massiccia di armi, maggiore autonomia europea ...

L'Unione Europea sbaglia tutto: sostenere il piano di Zelensky porta solo a più vittime

Pace - La scomoda verità è che l'Ucraina sta continuando a combattere una guerra persa - I numeri parlano chiaro: la Russia in Ucraina ha una superiorità militare schiacciante, con un rapporto di 4 a ...

L’Ue è impreparata a difendersi. Ma non vuole né nuovo debito comune né l'intelligence europea (di A. Mauro)

Sauli Niinisto, ex presidente della Repubblica di Finlandia e Consigliere speciale della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen,