Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il problema è che le norme in Italia non delimitano in maniera precisa dove finisce il potere giudiziario e dove comincia il potere esecutivo e parlamentare. Non dico la Costituzione ma trovare una definizione precisa e ho detto che devono farlo maggioranza, opposizione e magistratura insieme, perché è interesse dell'Italia che queste invasioni di campo, a volte anche reciproche, non si verificano e l'unico modo è definire i limiti". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4.

Giustizia: La Russa, 'definire in modo preciso limiti poteri Stato'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il problema è che le norme in Italia non delimitano in maniera precisa dove finisce il potere giudiziario e dove comincia il potere esecutivo e parlamentare. Non dico la C ...

Magistratura, La Russa: “Vogliamo rispetto, riscrivere confini tra i poteri”

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è convinto che "alcuni magistrati vogliono affermare la propria visione della società e della politica attraverso la ...

La Russa: “Riscrivere in Costituzione i confini tra i poteri di politica e magistratura”

La proposta di La Russa arriva nel contesto di attacchi sempre più veementi da parte della maggioranza di centrodestra nei confronti di giudici e pubblici ministeri [LEGGI ANCHE: “Meloni più ...

LA RUSSA: VOGLIAMO

“La destra, che vuole governare, vorrebbe rispetto per le prerogative della politica. Ed è per questo che dobbiamo chiarire questa zona grigia. Perché altrimenti non si capisce quale sia il confine tr ...