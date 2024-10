Come si dice ciarlatano? (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale sarebbe davvero utile se distinguesse tra giornalisti corretti e ciarlatani. Ma purtroppo ne sentiamo di tutti i colori.Attilio Boninivia email Gentile lettore, non sia pessimista. L’IA arriverà presto al traguardo che lei auspica, anche se a quel punto credo che sarà messa al bando, magari con l’etichetta di putiniana. Comunque già oggi qualche metodo artigianale per riconoscere il ciarlatano esiste. Un segnale è spesso l’uso dei nomi geografici ed etnici. So bene che la linguistica non è una scienza esatta e le lingue si modificano nel tempo, ma è pur vero che i nomi spesso nascondono intenzioni. Ad esempio, faccia caso, la maggior parte dei giornalisti scrive Kyiv, o contorce la bocca per pronunciarlo, invece del normale Kiev, che è la traslitterazione italiana fin dal XIX secolo. Leggi tutto 📰 Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale sarebbe davvero utile se distinguesse tra giornalisti corretti e ciarlatani. Ma purtroppo ne sentiamo di tutti i colori.Attilio Boninivia email Gentile lettore, non sia pessimista. L’IA arriverà presto al traguardo che lei auspica, anche se a quel punto credo che sarà messa al bando, magari con l’etichetta di putiniana. Comunque già oggi qualche metodo artigianale per riconoscere ilesiste. Un segnale è spesso l’uso dei nomi geografici ed etnici. So bene che la linguistica non è una scienza esatta e le lingue si modificano nel tempo, ma è pur vero che i nomi spesso nascondono intenzioni. Ad esempio, faccia caso, la maggior parte dei giornalisti scrive Kyiv, o contorce la bocca per pronunciarlo, invece del normale Kiev, che è la traslitterazione italiana fin dal XIX secolo.

