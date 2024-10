Picerno-Giugliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Picerno-Giugliano, match valido per la dodicesima giornata del girone c di Serie C 2024/2025. Sfida tra due squadre in calo dopo un grande inizio di campionato, appaiate in classifica a quota 17 punti. Ai padroni di casa però la vittoria manca da fine settembre, con due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro gare. Ospiti invece reduci da due sconfitte in fila piuttosto pesanti, arrivate contro Crotone e Turris, due squadre della parte destra della classifica. Picerno-Giugliano: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la dodicesima giornata del girone c di/2025. Sfida tra due squadre in calo dopo un grande inizio di campionato, appaiate in classifica a quota 17 punti. Ai padroni di casa però la vittoria manca da fine settembre, con due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro gare. Ospiti invece reduci da due sconfitte in fila piuttosto pesanti, arrivate contro Crotone e Turris, due squadre della parte destra della classifica.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 251 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.

