Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga presenta il video del nuovo singolo Disease: “Credo nelle relazioni con i miei demoni interiori”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha rilasciato ildel, pubblicato lo scorso 25 ottobre, arrivato a distanza di due anni dalla release di Hold My Hand, presente nella colonna sonora di Top Gun: Maverick. Su Instagram l’artista ha raccontato la genesi delche accompagna l’ultimo: “moltoche ho avuto con i. Non è mai stato facile per me mostrare come sia stata sedotta dal caos e dal disordine. Mi rende claustrofobicamostra quelle paure, guardando verso me stessa e la mia oscurità interiore, rendendomi conto che a volte non posso vincere o evadere i lati di me stessa che mi spaventano. Quello che ho fatto è scappare da ed andare via lontano da loro, ma sono ancora parte di me Posso fuggire ma incontrerò diquel lato di me stessa, anche se solo per un momento”.