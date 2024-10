Ilnapolista.it - Juric: «Sono stati giorni di litigi pesanti e di scontri, ma è meglio che sia successo»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tecnico della Roma Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la sua ex squadra, il Torino. E ha risposto alle domande in merito alla pesante sconfitta subita contro la Fiorentina per 5-1.: «die di. Non ci penso all’esonero» Partita delicata dopo la sconfitta di Firenze. Che tipi di cambiamenti ha in testa?: «C’è crollo emotivo dal mio punto di vista. Penso che dopo 40di un buon lavoro, mi aspettavo innanzitutto grande passione. Ma c’è stato un crollo totale che può essere anche un crollo positivo. Se raccogliamo ciò che èin maniera positiva, possiamo prendere la strada giusta». Come si prepara la partita a livello emotivo e tattico? «In questic’è stato di tutto. Il Torino è una realtà consolidata. Abbiamo fatto un bel lavoro per tre anni.