Le astute schiariture animalier di Melania Trump

Bellissime e coraggiose: così sono lecapelli mostrate dain occasione dell’International Women of Courage Award, a Washington. La First Lady ha premiato le donne che sui sono distinte per gesti di coraggio con audaci e nuove sfumature a contrasto sulla testa. Impeccabile come sempre, ha scelto un hairlook in sintonia totale con il suo outfit. Altrettanto coraggioso ma molto di moda: un completo leopardato.Ledi: vantaggiSono sicuramente grintose e piene di vita, lecapelli che indossa in queste immagini. Sono un’idea cromatica da copiarle al volo, soprattutto se si sono superati i 50 anni.che sta per compierne 55, il prossimo 26 aprile, gode dei numerosi vantaggi di queste ciocche chiare.