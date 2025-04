Screenworld.it - I romanzi dell’universo di Warhammer in anteprima al Bologna Play

Panini Comics, nuovo editore italiano deiBlack Library, torna aFestival Del Gioco (di scena ada venerdì 4 a domenica 6 aprile) con uno stand interamente dedicato all’universo di40.000 e: The Horus Heresy. Per tutti i fan, nuovi e di vecchia data, l’editore presenterà infino ad esaurimento scorte quattro opere, di cui tre inedite in Italia: The Horus Heresy vol. 1: L’ascesa di Horus, The Horus Heresy vol. 4: Il volo della Eisenstein (inedito),40.000: Leviathan (inedito) e40.000: Il Leone – Il figlio della foresta (inedito). Per chi acquisterà allo stand tutti e quattro i volumi, è prevista in omaggio una litografia in formato A5.I, con milioni di copie vendute in tutto il mondo, saranno presentati da Panini Comics in una splendida e nuova edizione cartonata e saranno i primi di una lunga serie di opere che accompagneranno i lettori all’interno dello sconfinato universo di