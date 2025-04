Unlimitednews.it - Tg Lavoro & Welfare – 3/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Pensioni, allarme per l'innalzamento automatico dell'età– Occupazione ancora in crescita in Italia– Dal climate change alla salute, Generali "Partner del Paese"