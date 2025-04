Uominiedonnenews.it - Stash Dei The Kolors, Curiosità: Ecco Perchè Indossa Sempre I Guanti Neri!

Avete notato che, frontman deideile vere motivazioni dietro questa scelta!dei The: il mistero deiin pelle che ha conquistato SanremoSul palco dell’Ariston, tra luci, note e stile, c’è stato un dettaglio che ha spiccato più di altri. Non parliamo solo delle performance energiche o dei brani orecchiabili, ma di un accessorio capace di trasformarsi in simbolo: iin pelle nera sfoggiati da, frontman dei The.Non si è trattato di una semplice scelta estetica: queisono diventati il tratto distintivo del cantante, un marchio di fabbrica che unisce immagine e strategia, passione per il rock e senso dello spettacolo. E proprio grazie a questo dettaglio, il frontman si è imposto anche come icona di stile del Festival.