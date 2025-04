Riminitoday.it - Una residenza artistica al posto delle ex carceri, approvato il progetto di fattibilità per il restauro

Leggi su Riminitoday.it

La giunta di Santarcangelo hailditecnica ed economica per ilex: come previsto nel Piano triennale dei lavori pubblici, dunque, una voltaanche ilesecutivo potrà prendere il via l’intervento da 1 milione e 200 mila euro.