Ilfattoquotidiano.it - Il dottorando stupratore, altre 23 donne denunciano di essere state violentate Zhenhao Zou

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non ero in grado di farmi avanti. Se avessi parlato prima, forse non ci sarebberocosì tante vittime dopo di me”. Parla così, ancora scossa, alla Bbc una delle ragazze che sarebberodrogate e abusate dal giovane 28enneZou. Il ragazzo, “affascinante”alla University College London e proveniente da ricca famiglia cinese, era stato dichiarato colpevole lo scorso 5 marzo da un tribunale di Londra per lo stupro di 10in due diversi continenti, benché il numero delle aggredite sembranotevolmente superiore.Gli stupri avevano coinvolto trenella capitale britannica esette in Cina, tra il 2019 e il 2024. Ma a quanto si apprende,23si sarebbero presentate dagli agenti per sporgere denuncia e la polizia stessa ha confermato di avere prove video di altri 50 stupri.