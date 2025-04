Mistermovie.it - Mister Movie | Sognando Ballando con le Stelle, ecco i primi vip concorrenti per il 25° anniversario

Il 9 maggio prossimo, Milly Carlucci farà il suo ritorno in prima serata su Rai Uno con un edizione speciale dicon le, intitolatacon le. Questo spin-off celebrerà i 25 anni dello show che ha fatto appassionare milioni di telespettatori. La trasmissione sarà un’occasione unica per rivivere i momenti più emozionanti del programma, con la giuria storica che ha reso famoso il format.con le: I vip che si sfideranno in pistaNel primo spot andato in onda sono stati rivelati ivip che scenderanno in pista per sfidarsi. Tra i partecipanti ci saranno Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero, insieme a tanti altri volti noti. Inoltre, dieci nuovi maestri saranno pronti a guidare i vip in questa emozionante gara di ballo.